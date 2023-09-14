Газ взорвался в многоэтажном здании в Махачкале

Информация о пострадавших уточняется

Пожар в Махачкале. Многоквартирный жилой дом в столице Дагестана загорелся после взрыва газа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану, сообщение о взрыве газовоздушной смеси в поселке Семендер поступило по системе 112. Прибывшие пожарные расчеты установили, что эпицентр возгорания расположен в квартире на 4 этаже пятиэтажного здания.

Эксперты выясняют причины ЧП. Информация о пострадавших уточняется, передает РГВК "Дагестан".

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