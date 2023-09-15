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Политолог Суслов: мы будем узнавать о новых коррупционных скандалах Байдена

09:51
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Палата представителей начинает расследование

Как далеко может зайти инициированное республиканцами расследование в рамках процедуры импичмента? Приведет ли этот процесс к завершению политической карьеры Джо Байдена? Есть ли в партии демократов новый претендент на лидерство?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Шансы Байдена на переизбрание, и так невысокие, сейчас резко понижаются. Импичмент - это процедура, которая наделяет Палату представителей большими полномочиями для проведения расследований. В данном случае речь идет о коррупционной деятельности Байдена. И, естественно, мы будем узнавать о новых фактах вовлеченности президента США в коррупционные схемы его семьи", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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