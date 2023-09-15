В США решили "отменить" Илона Маска

Но получится ли?

Страшная история о том, как героя Америки почти решили отменить.

В Соединенных Штатах началась большая агиткампания против популярнейшего предпринимателя, к которому испытывают симпатию миллионы людей в разных странах. Илона Маска обвинили в том, что в 2022 году он ограничил работу спутникового интернета "Старлинк" в районе Крыма, несмотря на звонки из Киева с требованием срочно включить связь. Целью была атака на российский флот в Севастополе.

Как пояснил Маск, Крым находится под американскими санкциями и связь "Старлинк" там никогда и не работала. Но логика здесь совсем ни при чем. Маску начали намекать, что он работает на русских. Пропагандистская машина была запущена. Правда, начались сбои. Вот в эфире CNN приглашенный эксперт прямым текстом послал ведущего известно куда.

Сам Маск терпеливо поясняет, что, вообще, он гражданин одной страны, которая называется США. И в случае чего - готов сражаться за Америку. Но Штаты России войну не объявляли. И не могут в Киеве принимать решения за американский народ.

Но дуракам такое объяснять бесполезно. Маску как человеку умному не хочется играть в те игры, в которых увязли американские политики, рассуждающие об агрессивной России и неизбежной победе Украины. В отличие от Байдена и команды, Маску репутация дорога. Значит, его надо поставить на место! Просто обуздать.

Сам миллиардер устал от идиотских вопросов типа "понимает ли он, что его невежество и эгоизм стоили жизни украинцам". Маск просто перестал отвечать разным идиотам.

Ну и самое страшное случилось на этой неделе. Владимир Путин назвал Маска выдающимся человеком. Возможно, уже завтра Илона объявят русским агентом.

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