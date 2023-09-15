Противник понес большие потери

Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

Противник понес большие потери. Экипаж одного из танков группировки "Восток" под командованием Владимира Цацулина, уничтожив часть бронемашин радикалов, заставил отступить всю вражескую колонну.

Артиллеристы группировки "Запад" на купянском направлении успешно ликвидировали несколько артустановок боевиков, в том числе американские - САУ М109 Palladin и буксируемую гаубицу М777.

На краснолиманском участке фронта экипажи штурмовиков Су-25СМ уничтожили опорный пункт украинских националистов. Умело маневрируя на скорости 800 километров в час, летчики ударили по врагу ракетами с осколочно-фугасной боевой частью. Этот тип снаряда эффективно поражает сразу несколько целей, расположенных на определенной площади. После ликвидации всех намеченных военных объектов неонацистов "Грачи"благополучно вернулись на аэродром базирования.

На артемовском направлении результативно действуют наши подразделения беспилотной авиации. Десантники управляют юркими дронами, которые легко добираются до объектов противника или преследуют на высокой скорости движущуюся цель. Наши расчеты уничтожают пехоту в блиндажах и других укрытиях, а также бронетехнику радикалов. Антидроновое ружье против таких аппаратов - бессильно, да и в целом обнаружить и перехватить их сложно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"