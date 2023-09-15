Минобороны представило новых героев спецоперации

Младший сержант Равиль Абдрахманов в составе расчета САУ предотвратил высадку вражеских диверсантов

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военных.

Сержант Анатолий Лукин во время подвоза боеприпасов на позиции самоходно-артиллерийской батареи вместе с колонной попал под минометный обстрел украинских радикалов. Он мгновенно принял решение - вывел свой автомобиль со снарядами из-под огня и, не допустив подрыва боекомплекта, вовремя доставил боеприпасы на передовую. Атака противника была отбита.

Младший сержант Равиль Абдрахманов в составе расчета САУ предотвратил высадку вражеских диверсантов на берег водоема и захват наших наблюдательных постов и опорных пуктов. Российские артиллеристы прицельным огнем уничтожили три быстроходных лодки и 15 радикалов, а также два минометных расчёта, прикрывавших высадку неприятеля на побережье.

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