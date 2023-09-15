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Во Львове напали на школьного учителя-прихожанина УПЦ

10:00
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Это произошло в классе во время родительского собрания

Очередной вопиющий случай произвола и насилия на религиозной почве произошел во Львовской области Украины, сообщает "ТВ Центр".

В одной из школ люди набросились на учителя, когда узнали, что он - прихожанин канонической Православной церкви. Это произошло в классе во время родительского собрания. Видеозапись появилась в интернете. От агрессивно настроенных сограждан педагогу пришлось спасаться, забираясь на парты.

Чем завершился конфликт, не сообщается. Но инцидент полностью укладывается в логику действий украинских властей, которые всецело поддерживают раскольников и развернули настоящие гонения на каноническую церковь.

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