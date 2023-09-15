Все они касаются незаконного приобретения и владения оружием

25 лет тюрьмы и 750 тысяч долларов штрафа - максимальное наказание, которое может грозить Хантеру Байдену. Сыну президента США официально предъявлены три обвинения, сообщает "ТВ Центр".

Все они касаются незаконного приобретения и владения оружием в то время, когда он принимал наркотики.

Хантер стал первым в американской истории отпрыском действующего президента, который окажется на скамье подсудимых. Ранее он пошел на сделку со следствием по делу о неуплате налогов.

Сам глава государства комментировать новость не стал. Выступая в штате Мэриленд, Джо Байден демонстративно проигнорировал многочисленные вопросы журналистов. А вот один из фаворитов предвыборной гонки от Республиканской партии Вивек Рамасвами уже заявил: нынешние обвинения против Хантера - лишь "дымовая завеса". Ее цель - отвлечь внимание от масштабной коррупции в семье Байденов.

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