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В американском штате Небраска взорвался контейнер с хлорной кислотой

09:39
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Риск химического заражения в районе остается высоким

Опасность заражения большой территории возникла в американском штате Небраска. Там взорвался контейнер с токсичной хлорной кислотой, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло на железнодорожной станции возле города Норт-Платт. Пожар быстро перекинулся на соседние вагоны. В небо поднялись клубы густого белого дыма, который накрыл расположенные рядом поля.

Местных жителей эвакуировали, движение по ближайшим дорогам перекрыто. Сейчас огонь потушен, но риск химического заражения в районе остается высоким.

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Взрыв контейнера с хлорной кислотой
Взрыв контейнера с хлорной кислотой
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