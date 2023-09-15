При пожаре в Махачкале пострадали трое детей

Возгорание произошло после взрыва газа

Крупный пожар тушили минувшей ночью в многоквартирном доме в дагестанском поселке Семендер в Махачкале. Возгорание произошло после взрыва газа, сообщает "ТВ Центр".

В здании рухнули несущие стены. Огонь быстро распространился на площади 600 квадратных метров.

70 жильцов покинули свои квартиры самостоятельно, еще 10 спасли сотрудники МЧС. Пострадали трое детей - легкие ушибы получил мальчик, а двум девочкам понадобилась помощь психологов.

Как сообщили в мэрии Махачкалы, жилой дом построен незаконно и был несанкционированно подключен к газовым сетям.

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