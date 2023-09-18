Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Не берите на себя слишком большую нагрузку

Овны

Если в конце августа у вас были проблемы с деньгами, сегодня вы ощутите отголоски тех событий. Подумайте, как решить финансовые вопросы, иначе они так и будут доставлять вам неприятности.

Тельцы

Повторенье – мать учения: сегодня вы в той же ситуации, в которой были в конце августа. Но сейчас планеты дают возможность исправить свои ошибки, наладить жизнь.

Близнецы

Сегодня вам может показаться, что вы никогда не достигнете гармонии в семье. Не сдавайтесь так рано, у вас еще будет возможность наладить отношения или быт.

Раки

Люди, которые сейчас кажутся вам очень интересными, вскоре утратят свое очарование. Чтобы не испытывать по этому поводу сожалений, настройтесь на расставание заранее.

Львы

Ваша Венера снова под прессингом Юпитера – совсем как в конце августа. Но сейчас ситуация другая: у вас есть возможность отстоять свои позиции или договориться с кем-то.

Девы

Вам стоит критично оценивать предложения или идеи, приходящие от людей издалека. Наверняка там есть подводные камни, о которых вы пока не догадываетесь.

Весы

Сегодня вам может показаться удачной идея, которую вы в другое время не поддержали бы. Эксперименты - это хорошо, но не в этот раз. Энтузиазм быстро иссякнет.

Скорпионы

Вы рискуете взять на себя слишком много работы – всему виной иллюзия, что вы все успеете. На самом деле может не хватить сил или времени, осторожнее с нагрузкой!

Стрельцы

Коварство хронических болезней в том, что к их симптомам привыкаешь. Если у вас есть проблемы со здоровьем, начните профилактику, подумайте о том, как все улучшить.

Козероги

День недовольства: родителей могут расстроить дети, а остальных – неудачные покупки или собственное отражение в зеркале. Найдите чему порадоваться!

Водолеи

Вы чем-то увлечены и готовы заниматься этим день и ночь? Ваш пыл достоин похвалы, но обратите внимание и на другие сферы жизни, иначе пропустите что-то важное.

Рыбы

Начинается время, не слишком благоприятное для здоровья. Не берите на себя слишком большую нагрузку – как дома, так и на работе. А еще сходите к доктору.

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