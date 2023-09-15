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Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ

08:20
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Танк российской группировки "Восток" вынудил отступить целую колонну техники Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу. 15 сентября, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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Военный уточнил, что экипаж ефрейтора Владимир Цацулин на южнодонецком направлении отбил атаку украинских войск — слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой.

Чехов подчеркнул, что бойцы "Востока" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, сообщает РИА Новости.

Россия продолжает спецоперацию, в ходе которой российские военные неоднократно совершали подвиги. Экипаж танка "Алеша" разгромил целую колонну бронетехники противника практически в одиночку. Видеокадры сражения, снятые беспилотником, облетели весь мир.

Подвиг российских танкистов отметил лично президент России Владимир Путин, присвоив отважным бойцам звание Героев России. Наградили отличившихся военных и денежными премиями.

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