Подтверждающие кадры появились в интернете

Украинские военнослужащие отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации. Об этом в пятницу. 15 сентября, рассказал информированный источник.

Как пояснил собеседник РИА Новости, в блиндаже ВСУ обнаружили сотовый телефон, в нем была видеозапись, на которой "всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь — свободен".

Кадры подтверждают, что во время записи видео одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце ролика в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военнослужащие Вооруженных сил Украины после начала наступления начали сдаваться в плен целыми группами, вплоть до взводов. Глава региона заверил, что с пленными обращаются гуманно и обеспечивают им достойные условия содержания.

При этом украинская сторона демонстрирует пример бесчеловечного обращения с пленными вопреки всем нормам международного права и конвенциям. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил это тем, что украинские военные и наемники из США верят в свое право безнаказанно нарушать правила ведения войны.

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