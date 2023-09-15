Киев может остаться без союзников в ЕС

Предстоящие выборы в Словакии могут привести к значительному ослаблению поддержки Киева со стороны Запада, передает издание Financial Times со ссылкой на комментарии политических аналитиков.

Уточняется, что 30 сентября в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. По данным местных СМИ, в предстоящем голосовании примут участие как минимум 24 партии. Примечательно, что на фоне непрекращающегося уже на протяжении 18 месяцев украинского кризиса в стране значительно выросла популярность ряда популистских и ультраправых политических объединений.

Как отметили авторы публикации, у таких партий действительно есть "хорошие шансы" для получения парламентского большинства на выборах. По мнению аналитиков издания, если на предстоящих выборах победит партия, представляющая ультраправые настроения в обществе, то ради сохранения внутриполитической стабильности руководство Словакии может отказаться от всесторонней поддержки киевского режима.

"Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев", - заявил один из аналитиков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы подчеркнули, что на данный момент одной из ведущих партий Словакии является политическое объединение бывшего главы правительства Роберта Фицо. Именно его партия выступает не только за прекращение поставок вооружений ВСУ, но и за скорейшую инициацию мирного соглашения между Москвой и Киевом, добавили в издании.

Ранее журналисты издания The Guardian сообщили, что в ближайшее время Словакия может стать одним из главных союзников России в ЕС. По мнению экспертного сообщества, в ходе предстоящих выборов к власти может вернуться бывший премьер-министр страны Роберта Фицо, который уже на протяжении долгих месяцев выступает против оказания широкомасштабной помощи киевскому режиму.

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