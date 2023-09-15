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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда"

08:54
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Министр проводит рабочую поездку в Приморский край

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 15 сентября, проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках государственного оборонного заказа на заводе "Звезда" в Большом Камне Приморского края.

Генералу армии доложили о ходе ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Особое внимание было уделено графику выполнения гособоронзаказа.

Шойгу призвал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия сама производит достаточно оружия, чтобы обеспечить свою армию, причем объемы выпуска превосходят текущие потребности российских Вооруженных сил.

Российские оборонные предприятия работают над улучшением характеристик выпускаемого оружия и военной техники. Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров рассказал, что мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в 2023 году будет повышена вдвое.

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