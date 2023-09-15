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Telegraph: иностранные наемники в рядах ВСУ начали убивать друг друга

09:42
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Как правило, конфликты происходят из-за денег

Иностранные наемники в рядах ВСУ начали убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, передает издание The Telegraph со ссылкой на комментарии военных аналитиков.   

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Как отметили авторы публикации, на сегодняшний день правоохранительные органы Украины расследуют как минимум два таких случая. Уточняется, что буквально несколько месяцев назад бывший парашютист ВС США Дэниел Берк, вступивший в ряды украинской армии еще в прошлом году, был убит неизвестными.

При этом в издании подчеркнули, что полиция Украины всерьез рассматривает версию об убийстве наемника своими же сослуживцами в результате денежного спора. По мнению аналитиков издания, несмотря на рост преступлений в ВСУ, украинское командование продолжает "закрывать глаза" на подобные случаи из-за боязни потерять "прибыльные местечки", которые помогают им зарабатывать деньги на смерти простых украинцев. 

Ранее журналисты издания ABC сообщили, что в ходе анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления ВСУ погибло "колоссальное" количество иностранных наемников. По данным аналитиков издания, большая часть наемников погибла при осуществлении наступательных действий на Донецком и Луганском направлениях.

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