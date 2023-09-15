Как правило, конфликты происходят из-за денег

Иностранные наемники в рядах ВСУ начали убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, передает издание The Telegraph со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, на сегодняшний день правоохранительные органы Украины расследуют как минимум два таких случая. Уточняется, что буквально несколько месяцев назад бывший парашютист ВС США Дэниел Берк, вступивший в ряды украинской армии еще в прошлом году, был убит неизвестными.

При этом в издании подчеркнули, что полиция Украины всерьез рассматривает версию об убийстве наемника своими же сослуживцами в результате денежного спора. По мнению аналитиков издания, несмотря на рост преступлений в ВСУ, украинское командование продолжает "закрывать глаза" на подобные случаи из-за боязни потерять "прибыльные местечки", которые помогают им зарабатывать деньги на смерти простых украинцев.

Ранее журналисты издания ABC сообщили, что в ходе анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления ВСУ погибло "колоссальное" количество иностранных наемников. По данным аналитиков издания, большая часть наемников погибла при осуществлении наступательных действий на Донецком и Луганском направлениях.

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