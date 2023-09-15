Ким Чен Ыну показали заводы в Комсомольске-на-Амуре

Политик приехал в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает рабочий визит в Россию. В Комсомольске-на-Амуре в пятницу, 15 сентября, политик побывал на некоторых промышленных предприятиях.

В частности, Ким Чен Ыну продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В частности, северокорейский лидер ознакомился с производственными процессами по выпуску истребителей Су-35 и Су-57, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Пхеньян проявляет интерес к сотрудничеству с Москвой в целом ряде областей, в числе которых пресс-секретарь российского лидера называл авиацию.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Ким Чен Ын интересуется освоением космоса — по этой причине местом встречи лидеров двух государств был выбран космодром Восточный в Амурской области.

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