В Чехии назвали последствия мира с Россией не на условиях Украины

Прага выступает за "формулу мира" Зеленского

Любые инициативы по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной не на условиях киевского режима могут оказать негативное влияние на текущий порядок мироустройства. Об этом в интервью информагентству Bloomberg заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Как отметил высокопоставленный дипломат, инициация мирного соглашения между Москвой и Киевом на условиях Кремля может привести не только к разрушению внутриполитической стабильности в ведущих странах "коллективного" Запада, но и к значительному увеличению внешнеполитического влияния России.

"В таком случае у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", - заявил Липавский, чьи слова приводит РБК.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти Чехии приложат все усилия для инициации мирного соглашения с Россией исключительно на "условиях украинской стороны". По его словам, такие действия позволят "ограничить влияние Москвы" на принятие решений в странах Восточной Европы.

Он также добавил, что Прага выступает за "формулу мира", которую в ходе саммита в Джидде предложил президент Украины Владимир Зеленский. Иными словами, план мирного урегулирования конфликтной ситуации, предложенный украинским лидером, имеет "наибольший потенциал реализации" среди всех ранее оглашенных идей, заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиал заявил, что провал украинского контрнаступления приведет к "замораживанию" конфликта. По мнению политика, несмотря на оказанную странами Запада помощь, военнослужащие ВСУ так и не смогли достичь каких-либо результатов при осуществлении наступательных действий на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

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