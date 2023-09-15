Турция опровергла проблемы в переговорах с Россией по газовому хабу

Источники уверяли, что процесс застопорился

Турция и Россия продолжают вести переговоры по созданию в республике газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 15 сентября. Рассказал турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

Политик объяснил некоторую задержку в процессе тем, что "с тех пор как они предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы". Однако после небольшой паузы переговоры возобновились.

Байрактар подчеркнул, что Анкара "не против создания дополнительной площадки для торговли газом", сообщает ТАСС.

Идея создания газового хаба в Турции возникла на фоне антироссийских санкций и стремления Запада заблокировать России торговлю энергетическими ресурсами.

4 сентября российский лидер Владимир Путин обсудил создание газового хаба в Турции на профильном совещании. Глава государства также отметил, что с учетом перспектив сотрудничества с дружественными странами необходимо ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"