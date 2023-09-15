ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция опровергла проблемы в переговорах с Россией по газовому хабу

09:56
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Источники уверяли, что процесс застопорился

Турция и Россия продолжают вести переговоры по созданию в республике газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 15 сентября. Рассказал турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

Политик объяснил некоторую задержку в процессе тем, что "с тех пор как они предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы". Однако после небольшой паузы переговоры возобновились.

Байрактар подчеркнул, что Анкара "не против создания дополнительной площадки для торговли газом", сообщает ТАСС.

Идея создания газового хаба в Турции возникла на фоне антироссийских санкций и стремления Запада заблокировать России торговлю энергетическими ресурсами.

4 сентября российский лидер Владимир Путин обсудил создание газового хаба в Турции на профильном совещании. Глава государства также отметил, что с учетом перспектив сотрудничества с дружественными странами необходимо ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газовый хаб
Газовый хаб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.