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Посол Антонов указал на тщетность планов США обрушить экономику России

09:57
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Торговая война Запада против России провалилась

Вашингтон в который раз пустился в санкционную прыть в тщетной надежде обрушить российскую экономику. Такое заявление сделал в пятницу, 15 сентября, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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В Telegram-канале российского посольства он отметил, что американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона России, однако сокрушить российскую экономику не получается.

По словам Антонова, Россия "раздражает недоброжелателей ускоренной адаптацией к новым реалиям", но, невзирая на это, не собирается отказываться от политики защиты своих интересов.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, однако начатую с этой целью торговую войну проиграли.

Европарламентарий Марсель де Грааф указывал, что фактически Россия уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как ЕС уже во многом проиграл. Политик отметил, что о победе России в противостоянии с Западом свидетельствуют показатели российской экономики.

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