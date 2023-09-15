Шойгу отправился с рабочей поездкой в Приморье. Главное

Министр побывал на заводе "Звезда" - ведущем предприятии по ремонту и модернизации атомных подлодок

Арсеньевский вертолетный завод. Здесь с нуля производят самые эффективные ударно-разведывательные боевые машины Ка-52М. В этом году здесь вдвое увеличили объемы по выполнению гособоронзаказа, доложили Сергею Шойгу.

Вертолет Ка-52М - это усовершенствованная модель. Благодаря модернизированному радиоэлектронному оборудованию дальность поиска целей в ночное время увеличился в два раза. А мощные нагревательные элементы на лопастях позволяют работать машине даже при самых низких температурах.

Эту модернизированную модель выпускают с 2021 года. Она пришла на смену Ка-52, известному под названием "Аллигатор". Новейшая боевая машина по многим характеристикам превосходит своих конкурентов. Она может подниматься на высоту более 5 тысяч метров, лететь со скоростью 300 км в час. Кроме того, это единственный в мире вертолет, где установлена уникальная система катапультирования - чтобы покинуть борт, экипажу требуется всего две секунды.

Ка-52М - серьезная сила против воздушных и наземных целей. Машина может оказывать огневую поддержку войскам десанта, проводить разведку и сопровождать военные колоны. Сейчас вертолет оснастили новыми бортовым радиоэлектронным оборудованием. Благодаря этому он обнаруживает и распознает цели с 15 километров, раньше - максимум 10 километров.

Сергею Шойгу также показали уникальный тренажерный комплекс. На нем летчики обучаются управлять вертолетом и пользоваться радиоэлектроникой. Министр обороны поручил готовить на таких же тренажерах всех строевых лётчиков.

Шойгу посетил и дальневосточный завод "Звезда". Здесь проходит и ремонт, и модернизация атомных подводных лодок, а также строят плавучий док. Министр обороны напомнил о необходимости соблюдать график выполнения гособоронзаказа. И поручил максимально использовать для этого все производственные мощности "Звезды".

На совещании в штабе Тихоокеанского флота министр подвел итоги работы предприятий военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке: "В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск"".

Шойгу подчеркнул, что совершенствование Военно-морского флота позволяет отстаивать геополитические интересы страны и реагировать на новые вызовы и угрозы.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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