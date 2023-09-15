Над Байденом сгущаются тучи

А Трамп предвкушает матч-реванш

25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов - столь суровое наказание грозит сыну президента США Хантеру Байдену по трем обвинениям, связанным с приобретением оружия в то время, когда он принимал наркотики. Очередной скандальный факт в биографии Байдена-младшего случился еще в 2018 году. После того, как летом сорвалась сделка о признании его вины, прокуратура вернула дело в суд. Теперь громкого процесса, скорее всего, не избежать. И он станет очень серьезным аргументом в "матче-реванше" между Байденом-старшим и Трампом на президентских выборах 2024 года. Трамп, правда, делает оговорку: "Это единственное преступление, совершённое Хантером Байденом, в котором не замешан Джо Байден".

Но остальные факты бизнес-деятельности Хантера Байдена касаются действующего президента самым непосредственным образом. Ряд свидетелей прямо говорят: президент неоднократно лично подключался к деловым переговорам сына. Поэтому теперь в стане республиканцев заявляют: выдвинутые прокуратурой обвинения - лишь ширма.

Хорошо понимают это и конгрессмены-республиканцы, инициировавшие расследование для объявления импичмента президенту. Последние обвинения против Хантера Байдена их только разозлили.

"Я понятия не имею, почему Министерству юстиции потребовалось так много времени. Очевидно, что они нарушили закон. Минюст собирался скрывать подробности, как делал это последние несколько лет. Я думаю, теперь главному судье придется по-настоящему глубоко разобраться в том, почему возникли препятствия, которые защищали сына президента от правосудия", - сказал Байрон Дональдс, член Палаты представителей США от Республиканской партии.

Сам Джо Байден сейчас регулярно общается с избирателями. Последняя такая встреча прошла на этой неделе в штате Вирджиния. Вопросов было немало, в том числе довольно неприятных. Ответ главы Белого дома лишь подтвердил то, о чем многие давно подозревали: он лишь транслирует подготовленные для него мысли.

Английская The Telegraph уже открыто пишет, что Байдену не место на политической сцене: "Глава Белого дома больше не в состоянии выполнять свои обязанности, однако его окружение делает вид, что каких-либо ослаблений его умственных способностей не отмечается. По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства. А вот по мнению многих других - это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту".

По мнению автора статьи, президент США своим поведением и тем, что попирает законы, дает возможность критикам называть весь Запад лицемерным и двуличным. Впрочем, только ли в Байдене тут дело?

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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