На итальянском острове Лампедуза ввели чрезвычайное положение из-за мигрантов

Власти не справляются с потоком нелегалов

К небольшому итальянскому островку Лампедуза продолжают прибывать лодки с мигрантами. Приезжих уже стало больше, чем местных жителей: почти 10 тысяч против 6 с половиной.

Маршрут из Африки на остров - один из самых опасных в мире. Каждый день гибнут сотни человек, но тем не менее уже больше 20 лет Лампедуза - основной перевалочный пункт для направляющихся на Запад. Местный миграционный центр рассчитан всего на 400 мест. Стычки с полицией начались практически мгновенно.

В основном здесь - молодые африканские мужчины. Но с новой волной миграционного кризиса появилась еще одна проблема - совсем маленькие дети, некоторым по 3-4 года. Особенно много их из Туниса. Уже зафиксированы нападения и попытки изнасилований местных жительниц и женщин-волонтеров. По данным итальянских аналитиков, в этом году в страну прибыло мигрантов больше, чем в рекордном 2016-м. Тогда эта цифра была 180 тысяч.

В июле Тунис и ЕС подписали пакт, направленный на сдерживание миграционных потоков. Но количество прибывающих растет в геометрической прогрессии, а африканская страна и вовсе в одностороннем порядке прекратила диалог и запретила въезд делегации Евросоюза по иностранным делам.

Власти острова объявили режим ЧС, и пока глава МИД Италии обращается за помощью к международному сообществу, соседняя Франция, по заявлениям министра внутренних дел, подумывает об укреплении границы в Альпах.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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