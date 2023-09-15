ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На конференции в Москве обсудили современную русофобию

12:08
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Главной темой стала культура отмены

В Москве состоялась международная конференция, где обсуждали доклад "Современная русофобия: "культура отмены" как тоталитарный культ".

Участники - члены Общественной палаты, представители МИДа, а также политологи и социологи. Спикеры пояснили: "культура отмены" была отработана как способ стереть из памяти общества неугодного человека и любое его наследие. Позже ее стали использовать для политических целей и задач - чтобы уменьшить роль экономических и цивилизационных конкурентов.

"Здесь годятся любые методы без оглядки на право, мораль и любые ранее достигнутые международные договоренности. Иными словами, "отменен" может быть кто угодно - народ, страна, человек, государство", - отметил Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Учебник
Учебник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.