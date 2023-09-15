На конференции в Москве обсудили современную русофобию

Главной темой стала культура отмены

В Москве состоялась международная конференция, где обсуждали доклад "Современная русофобия: "культура отмены" как тоталитарный культ".

Участники - члены Общественной палаты, представители МИДа, а также политологи и социологи. Спикеры пояснили: "культура отмены" была отработана как способ стереть из памяти общества неугодного человека и любое его наследие. Позже ее стали использовать для политических целей и задач - чтобы уменьшить роль экономических и цивилизационных конкурентов.

"Здесь годятся любые методы без оглядки на право, мораль и любые ранее достигнутые международные договоренности. Иными словами, "отменен" может быть кто угодно - народ, страна, человек, государство", - отметил Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"