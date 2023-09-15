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В Казахстане встретились министры внутренних дел стран СНГ

14:55
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Обсудили тему борьбы с организованной преступностью на территории содружества

В Казахстане встретились министры внутренних дел стран-участниц СНГ. Во главе российской делегации - Владимир Колокольцев.

На заседании в Туркестане - древнейшем городе республики - обсудили тему борьбы с организованной преступностью на территории содружества, вопросы межгосударственного розыска, киберпреступности и незаконного оборота наркотиков. А также подвели итоги реализации совместных программ.

Владимир Колокольцев отметил, что в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения стабильности в регионе.

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