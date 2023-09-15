В Петербурге задержали лжеэлектриков, которые обманывали пенсионеров

Они убеждали пожилых людей в необходимости заменить оборудование

Мошенников выслеживали больше года - именно в середине прошлого лета в полицию Петербурга поступило подозрительно много жалоб от обманутых пенсионеров. Злоумышленники действовали по одной схеме: представлялись сотрудниками муниципальной пожарной службы и убеждали пожилых людей, что необходимо срочно проверить электроприборы и проводку, чтобы избежать опасности пожара. В процессе следствия выяснилось: работала целая междугородняя банда аферистов:

"По данным сыщиков, в городе Казань работал колл-центр, из которого обзванивались пожилые люди. В СПб были организованы три группы лжеэлектриков, которые, получив заказ из колл-центра, выезжали к пенсионеру и в лучшем случае имитировали какую-то работу, а в худшем - пытались заменить действующее оборудование на аналогичное, взяв с пенсионера крупную сумму денежных средств", - сообщили в МВД.

В Петербурге и Казани оперативники провели более 30 обысков - изъяли не только десятки мобильных телефонов, поддельные удостоверения электромонтажников, фиктивные договоры об оказании услуг. Но и подробные инструкции для исполнителей: какие вопросы задавать пенсионерам, сценарии поведения в случае их отказа.

Один из пострадавших признался, что потерял бдительность из-за того, что предложили большую скидку: "Сначала просил 126 тысяч рублей, потом сказал что сделаем как инвалиду скидку, приборы дефицитные. У меня, мол, есть там для кого-то следующего, кого они собирались обследовать, но я уступлю вам, вы такой человек. И кончилось тем, что он до 51 тысячи дошел, сказал - дайте 51 тысячу 100 рублей. Я говорю 1100 есть, а больше нет, он говорит - займите. Он сначала не хотел, потом согласился и переслал на карточку по телефону этому Саше-электрику.

Обман раскрылся, когда кто-то из жертв мошенников сравнил цены на купленное оборудование с магазинными. Разница составляла десятки тысяч рублей. По уже доказанным эпизодам от действий лжеэлектриков пострадали не менее 18 пожилых петербуржцев, которые в общей сложности отдали аферистам более одного 1 миллиона 700 тысяч.

Задержаны 17 предполагаемых участников группы, в том числе организатор криминальной банды - 33-летний житель Казани. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество по предварительному сговору". В полиции Петербурга просят всех, кто пострадал от действий этих людей, выйти на связь. Не исключено, что в деле появятся и новые эпизоды.

Полиция еще раз обращается к пожилым людям: проявлять бдительность и не пускать в квартиру незнакомых людей. Тем более, что в данном случае фиктивные мастера работали с реальным электрооборудованием, а это значительно увеличивало риск пожара.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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