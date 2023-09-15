ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: c начала года инвесторы построили в Москве 54 социальных объектов

09:53
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Запланированные на этот год объекты городской инфраструктуры были введены в эксплуатацию в течение 8 месяцев

С начала года инвесторы возвели в столице 54 здания, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро
Собянин объявил о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ №1

"С начала года инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры. В городе появились 30 детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений", - написал Собянин.

Как уточнил столичный мэр пять объектов было введено в эксплуатацию в августе: образовательный комплекс в поселении Сосенское; спортивный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в районе Хорошево-Мневники; ледовый дворец "Кристалл" в олимпийском комплексе "Лужники"; академия спорта "Динамо" в Петровском парке, а также ледовый каток "Сталкер" в районе Куркино.

При этом градоначальник подчеркнул, что все запланированные на этот год объекты городской инфраструктуры были введены в эксплуатацию в течение всего лишь восьми месяцев. По его словам, удалось даже перевыполнить план: было построено на "четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Строительные работы
Строительные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.