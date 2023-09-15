Собянин: c начала года инвесторы построили в Москве 54 социальных объектов

Запланированные на этот год объекты городской инфраструктуры были введены в эксплуатацию в течение 8 месяцев

С начала года инвесторы возвели в столице 54 здания, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С начала года инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры. В городе появились 30 детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений", - написал Собянин.

Как уточнил столичный мэр пять объектов было введено в эксплуатацию в августе: образовательный комплекс в поселении Сосенское; спортивный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в районе Хорошево-Мневники; ледовый дворец "Кристалл" в олимпийском комплексе "Лужники"; академия спорта "Динамо" в Петровском парке, а также ледовый каток "Сталкер" в районе Куркино.

При этом градоначальник подчеркнул, что все запланированные на этот год объекты городской инфраструктуры были введены в эксплуатацию в течение всего лишь восьми месяцев. По его словам, удалось даже перевыполнить план: было построено на "четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год".

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