Эта фраза была озвучена в ходе встречи в Женеве

Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден неожиданно для всех вспомнил историю о том, как он якобы заявил президенту России Владимиру Путину, что Пекин "не так уж и уважает Москву".

Уточняется, что действующий президент США вспомнил эту ситуацию в ходе очередного брифинга на тему влияния инфляции на американскую экономику.

Как отметил Байден, эта история произошла во время встречи с российским коллегой в Женеве. По его словам, одной из центральных тем для обсуждения был поиск новых инструментов обеспечения глобальной безопасности. При этом американский лидер подчеркнул, что Путин "неохотно" разговаривал на эту тему, поскольку искренне считал, что Вашингтон планирует заставить Кремль привлечь к реализации таких идей Китай.

"Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай. У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", - заявил Байден, чьи слова приводит РИА Новости.

Примечательно, что сразу после рассказа этой истории Байден вновь вернулся к традиционной риторике, высказав точку зрения, что США все еще являются "страной возможностей". Однако к концу своего выступления президент уже не так громко говорил о достижениях Белого дома в "процветании человечества", поскольку у него сильно охрип голос.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что истинная цель действующего президента США Джо Байдена в украинском конфликте заключается в дестабилизации внутриполитической ситуации в России. По мнению телеведущего, именно из-за недальновидной политики Белого дома произошел новый виток эскалации между Москвой и Киевом.

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