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Россиянин получил 12,5 года колонии за контрабанду изделий для ракетной техники

10:45
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Об этом рассказали в ФСБ

Тверской областной суд вынес приговор гражданину России, который по заданию американских спецслужб организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Сергей Кабанов, как установило следствие, отправил через Латвию изделия, применяемые в ракетной технике Вооруженных сил России, компании, подконтрольной Министерству обороны США.

Суд приговорил Кабанова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Ранее гражданин России Артур Катрычко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене. Он передавал Украине сведения, которые были известны ему в результате осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности России.

Также ФСБ задержала граждан Украины и Центральной Азии, занимавшихся нелегальными поставками в страны Западной Европы деталей и комплектующих российский военной авиационной техники.

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