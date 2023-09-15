Россия предлагает другим странам альтернативный путь

Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада, поскольку мы предлагаем альтернативный путь. Такое заявление сделал в пятницу, 15 сентября, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Политик напомнил об открытости Москвы к сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными странами, чтобы заложить основы демократического многополярного мироустройства.

Именно сейчас, по словам Патрушева, идет слом "западноцентричного колониального миропорядка", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире, поскольку многие страны "не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва выступает против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма.

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