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Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

10:20
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Работы проходят в сжатые сроки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий, прилегающих к станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

Столичные власти приводят в порядок территории у 10 станций БКЛ. Уже готовы территории у станций "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон", написал мэр в своем Telegram-канале.

"Открытие новой линии – это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру. Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты", - написал Собянин.

Территории около станций "Аминьевская", "Марьина Роща", "Зюзино", "Новаторская", "Воронцовская", "Проспект Вернадского" и "Текстильщики" сейчас находятся в работе.

"Обновили тротуары, проезжую часть, освещение. Там, где ходит городской транспорт, установили новые остановки и информационные пилоны", - сообщил мэр.

У станции БКЛ "Сокольники" на улице Гастелло завершается устройство спортивного кластера со скейт-парком и памп-треком.

Также в настоящее время обновляются территории у 11 станций МЦД, девяти станций метро и четырех городских вокзалов, подчеркнул мэр.

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