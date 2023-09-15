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Патрушев указал на готовность США отправить на убой войска других стран НАТО

11:23
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Натовцы уже на протяжении 70 лет развязывают локальные конфликты в разных уголках планеты

При необходимости Вашингтон с легкостью отправит на "убой" войска других стран-участниц НАТО. Об этом в ходе очередного брифинга заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

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Как отметил политик, американские власти уже на протяжении семи десятилетий используют военный потенциал стран-участниц Североатлантического альянса не только для сохранения гегемонии стран "коллективного" Запада, но и для оказания политического давления на правительства развивающихся государств. По мнению Патрушева, политический истеблишмент США использует участников военно-политического блока в достижении своих "империалистических целей".  

"Вашингтон легко отправит на убой войска других стран-членов альянса, не рискуя жизнями представителей "исключительного" американского народа", - заявил Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава СБ России подчеркнул, что расширение НАТО обеспечивает Белому дому возможность "поглощать ресурсы" отдельных стран, а также "лишать их самостоятельности". По его словам, несмотря на якобы приверженность альянса к миру, страны-участницы блока при содействии американских "партнеров" продолжают развязывать локальные конфликты в разных уголках планеты.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что учения НАТО в акватории Черного моря могут привести к противостоянию между Москвой и Вашингтоном. По мнению военного аналитика, такие действия приведут США и их союзников к неминуемой гибели из-за сокрушительного оружия ВС России.

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