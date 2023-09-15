В Пекине отказались комментировать "исчезновение" министра обороны КНР

СМИ пишут, что Ли Шанфу находится под следствием

МИД Китая не стал комментировать сообщения об исчезновении главы оборонного ведомства Ли Шанфу.

"Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин, отвечая на вопрос о возможном задержании министра.

Глава Минобороны Китая не появляется в публичном поле уже более двух недель, в последний раз его видели 29 августа на форуме в Пекине. 7 сентября он должен был присутствовать на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня до встречи министр отказался от поездки по состоянию здоровья.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на американскую разведку сообщило, что министр обороны КНР Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием.

Летом похожая ситуация произошла с бывшим в то время министром иностранных дел Цинь Ганом. Сначала он перестал появляться на публике, а спустя месяц появились сообщения о его отставке. Ган проработал главой МИД всего полгода, официально о причинах его увольнения не сообщается. Новым министром назначили Вана И, ранее занимавшего пост главы китайского МИД до декабря 2022 года.

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