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Южнее Артемовска продолжаются тяжелые бои

11:41
  • пятница
  • 15 сентября 2023

ВСУ сосредоточили основные усилия на атаках Клещеевки и Андреевки

В зоне специальной военной операции сегодня возобновились ожесточенные бои на запорожском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны.

ВСУ пытаются прорвать линию обороны российских войск в Работино и Вербовом. Но, как сообщают с передовой, безуспешно.

Огнем артиллерии, авиации и беспилотников уничтожены несколько штурмовых групп ВСУ. И как минимум две бронированные натовские машины MaxxPro.

Тяжелые бои продолжаются южнее Артемовска. Противник сосредоточил основные усилия на атаках Клещеевки и Андреевки. Но закрепиться не смог и с потерями вынужден был отступить.

В Луганской республике нашим подразделениям удалось провести серию успешных вылазок. Захвачены пять опорных пунктов ВСУ. И сейчас российские войска продвигаются в направлении поселка Веселое.

Георгий Минесашвили, начальник пресс-центра группировки "Юг": "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп. Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30".

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