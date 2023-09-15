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Шойгу заявил о создании беспилотных подводных аппаратов для ВМФ

11:28
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Создаются проекты такой техники

Проекты беспилотных подводных аппаратов разрабатываются для Военно-морского флота России. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Генерал армии рассказал, что наряду с этим ведется активная работа над проектами многоцелевых атомных подводных лодок и роботизированных систем, сообщает РИА Новости.

Россия продолжает развивать свой флот. 14 сентября корвет "Резкий" был принят в состав Тихоокеанского флота ВМФ. Его отличает небольшое водоизмещение и серьезная огневая мощь, а благодаря самому современному вооружению этот сторожевой корабль — грозная сила для надводных и подводных целей.

ВМФ России принимает активное участие в спецоперации на Украине. В конце августа он нанес ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины с авиационным вооружением и боеприпасами. Цель удара была успешно достигнута.

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