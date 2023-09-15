Yle: Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами

Ранее Хельсинки уверял, что не станет этого делать

Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказали осведомленные источники.

Как отмечают собеседники Yle, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявит о таком решении в течение пятницы.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, в рамках реализации антироссийских санкций у граждан России при попытке в европейскую страну могут забрать автомобиль. Этим поспешили воспользоваться прибалтийские государства, Германия допустила подобную возможность.

Власти Эстонии могут пойти еще дальше и конфисковать автомобили, которые уже передвигаются по стране на российских номерах. Министр внутренних дел Эстонии заявил, что если машина ездит на территории государства, она должна быть в нем зарегистрирована.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"