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Yle: Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами

11:28
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Ранее Хельсинки уверял, что не станет этого делать

Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказали осведомленные источники.
МВД Эстонии предложило конфисковать автомобили с российскими номерами

Как отмечают собеседники Yle, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявит о таком решении в течение пятницы.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, в рамках реализации антироссийских санкций у граждан России при попытке в европейскую страну могут забрать автомобиль. Этим поспешили воспользоваться прибалтийские государства, Германия допустила подобную возможность.

Власти Эстонии могут пойти еще дальше и конфисковать автомобили, которые уже передвигаются по стране на российских номерах. Министр внутренних дел Эстонии заявил, что если машина ездит на территории государства, она должна быть в нем зарегистрирована.

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