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Глава ВТБ оценил вероятность нового мирового кризиса

11:28
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Признаков надвигающегося коллапса нет

На данный момент каких-либо признаков надвигающегося мирового экономического кризиса нет. Об этом в интервью изданию РБК заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.  

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"Я пока не вижу признаков мирового кризиса", - заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли на сегодняшний день вероятность возникновения глобального кризиса.

При этом глава денежно-кредитной организации подчеркнул, что американская экономика "неожиданно" для экспертного сообщества показывает динамику роста. По его словам, несмотря на структурные вызовы, аналогичная ситуация происходит в Китае.

"Пекин немножко подсел, но мне кажется, это не приговор – там тоже есть своя логика, своя перестройка экономики", - пояснил экономист.

Он также добавил, что, как правило, кризисные ситуации глобального масштаба происходят в моменты, когда никто из участников международного пространства их не ожидает. Иными словами, профильные ведомства России должны продолжать работу в направлении создания "различных стресс-тестов" для преодоления потенциальных кризисов, заключил глава банка.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Центробанк России должен предпринять меры в отношении спекулянтов на валютном рынке. По мнению аналитика, именно из-за спекулятивных действий на рынке произошло ослабление национальной валюты.  

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