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Красную и черную икру начнут маркировать с 1 апреля 2024

11:16
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Вопрос прорабатывается

Обязательную маркировку красной и черной икры могут запустить с 1 апреля 2024 года.

О мере рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева в ходе своей рабочей поездки в Сахалинскую область.

Участники эксперимента уже сейчас могут протестировать все технические и бизнес-процессы, уточняется в сообщении Минпромторга России.

С 1 сентября в России появилась обязательная цифровая маркировка - медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков, соков и антисептиков.

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