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Прокуратура раскрыла детали ДТП с пятью пострадавшими в Москве

11:54
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Виновник был пьян

В центре Москвы пять человек пострадали в результате столкновении двух автомобилей.

ДТП произошло в ночь на 15 сентября на улице 1-й Тверской-Ямской. 21-летний молодой человек за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением. Сначала он врезался в столб, а затем столкнулся в такси Škoda Octavia, в котором находились водитель и трое пассажиров.

Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель Mercedes сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он не имел водительского удостоверения. Источник ТАСС сообщил, что молодой человек – не собственник машины, а работник автосалона, в который ее сдали для диагностики.

"В результате дорожной аварии пострадали все находившиеся в Škoda Octavia и водитель Mercedes-Benz. Одна из пострадавших – пассажирка такси - находится в тяжелом состоянии.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Москвы. Госавтоинспекция проводит проверку.

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