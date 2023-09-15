При обстреле ВСУ Новой Каховки ранены 12 человек

Сообщалось также об одном погибшем

В результате обстрела жилого квартала Новой Каховки на левом берегу Днепра в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины ранения получили 12 человек. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказали в оперативном штабе города.

До этого появлялись сведения об одном погибшем и четырех пострадавших в результате обстрела.

Причинен также материальный ущерб: разрушены квартиры в трех многоэтажных домах спального района, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что у Киева с Западом есть "уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"