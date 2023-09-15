Лавров заявил о заговоре вокруг российско-украинских переговоров

Вашингтон и Лондон использовали подобные теории для дестабилизации ситуации в Киеве в 2013 году

Вокруг темы переговоров между Москвой и Киевом возникает "настоящий заговор". Об этом в ходе выступления на заседании посольского круглого стола по урегулированию кризиса на Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что только за последние несколько месяцев было выдвинуто довольно много "сомнительных" инициатив по мирному урегулированию конфликтной ситуации на Украине. По его словам, такие инициативы предлагают, как правило, представители стран "коллективного" Запада, которые таким образом целенаправленно пытаются дискредитировать дипломатию.

Он также добавил, что различного рода теории заговоров использовали США и Великобритания для дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине в 2013 году. Именно Вашингтон и Лондон инвестировали "колоссальные" суммы для формирования в украинском парламенте оппозиционных сил, которые и совершили в последствии "антиконституционный и кровавый" переворот в Киеве, заключил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день каких-либо предпосылок для мирного урегулирования кризиса на Украине нет. По его словам, несмотря на попытки киевского режима "саботировать" возобновление переговорного процесса, российская сторона на протяжении всего конфликта выступала и продолжает выступать за инициацию мирного соглашения.

Позднее президент России Владимир Путин подтвердил слова Дмитрия Песков, уточнив, что американская сторона должна надавить на украинского лидера Владимира Зеленского для отмены принятого ранее указа о запрете каких-либо соглашений с Москвой. По мнению Путина, если глава внешнеполитического ведомства США говорит о готовности Киева к переговорам, то политическому руководству Украины стоит в ближайшее время отменить этот указ.

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