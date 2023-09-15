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FT: Запад возмущен отказом Киева от военной стратегии Запада

12:22
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Контрнаступление ВСУ ни к чему не привело

Западные союзники Киева возмущены тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере. Об этом пишет газета The Financial Times.
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Как отмечает издание, в НАТО обеспокоены тем, что ВСУ используют советские методики ведения боя вместо западных.

При этом американские чиновники "в частном порядке" признавали, что ВСУ во время тренировок так и не смогли освоить современные военные тактики, а также не захотели рисковать.

Ранее бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер отмечал, что украинские военные добились бы гораздо больших успехов на фронте в том случае, если бы их контрнаступление доверили планировать Соединенным Штатам.

При этом газета FT писала, что западные инструкторы сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".

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