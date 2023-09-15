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Путин отметил надежность отношений с Белоруссией

12:21
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Президент России принял коллегу в Сочи

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 15 сентября, проводит в Сочи переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

В ходе встречи Путин отметил, что отношения Москвы и Минска развиваются стабильно и надежно. Он пообещал рассказать Лукашенко о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также предложил обсудить ситуацию на Украине.

В Кремле заявляли, что переговоры Путина и Лукашенко — это "регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями", сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны республики Виктор Хренин подчеркивал, что Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину России в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине.

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

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