Подмосковную дачу Сталина выставили на продажу

Начальная цена - более 400 миллионов рублей

Дачу Иосифа Сталина в Московской области выставили на продажу.

На торги выставлена усадьба "Липки-Алексеевское" в Мытищинском округе, где в начале 1930-х годов проживал руководитель СССР.

Начальная цена лота - 403,5 миллиона рублей. В него входят аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

В 2004 году усадьба "Липки-Алексеевское" была закрыта на реконструкцию.

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