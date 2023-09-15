Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Длина моста составляет 54 метра

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 сентября, рассказал о скором открытии нового пешеходного моста между островом Балчуг и Парком Горького.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, Москва-река стала богаче еще на один пешеходный мост — строители провели монтаж пролетного строения длиной 54 метра и весом 235 тонн между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной.

Доставка и монтаж моста заняли всего двое суток, это не доставило никаких неудобств гражданам — не пришлось перекрывать улицы и огораживать стройплощадки, подчеркнул Собянин.

Столичные власти постараются в кратчайшие сроки закончить отделочные работы и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству в Северном административном округе. В частности, в районах Войковский и Коптево сразу несколько скверов объединили в единый прогулочный маршрут.

Кроме того, благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных положило начало превращению гранитных берегов столицы в прогулочные пространства.

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