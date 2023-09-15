Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

У музыканта проблемы с сердцем

Народного артиста России Игоря Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

63-музыкант попал в одну из столичных больниц в четверг, 14 сентября, с жалобами на боли в груди и проблемы с сердцем. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает telegram-канал Mash, в январе этого года у артиста случился инфаркт. Николаев перенес операцию на сердце – ему поставили два стента. В настоящий момент врачи решают, понадобится ли музыканту повторная операция.

Представители Игоря Николаева пока не давали никаких официальных комментариев.

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