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В США назвали переданные ВСУ истребители F-16 легкой мишенью для России

12:37
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Запад планирует отправить на Украину устаревшие самолеты

Переданные ВСУ американские истребители F-16 могут не пережить первую встречу с противовоздушными системами ВС России, передает издание 19FortyFive со ссылкой на комментарий военного аналитика Майи Карлин.  

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Как отметили авторы публикации, представители экспертного сообщества уверены, что переданные украинской армии истребители F-16 не приведут к кардинальному изменению ситуации на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. По мнению аналитиков издания, эти самолеты могут стать "легкой мишенью" для российских ракет.   

"Эти истребители еще никогда не встречались в бою с противовоздушными системами России", - заявила Карлин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнула, что страны "коллективного" Запада планируют отправить на Украину устаревшие самолеты, которые изначально предназначались лишь для утилизации. По ее словам, такие летательные аппараты не обладают современными технологиями, которые применяются в более новых версиях F-16.

Ранее журналисты издания The Washington Post сообщили, что доминирование российской авиации в воздушном пространстве не позволяет военнослужащим ВСУ "реанимировать" контрнаступление. По мнению военных аналитиков издания, на сегодняшний день у украинской армии наблюдается дефицит не только ударных БПЛА, но и истребителей.

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