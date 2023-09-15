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Путин посоветовал Киеву не забывать про гопак и не плясать под чужую дудку

12:53
  • пятница
  • 15 сентября 2023

В итоге все станцуют "Барыню"

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США о том, что Москва и Киев еще станцуют свое танго.

"Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть", - заявил российский лидер в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин посоветовал Украине перестать плясать под чужую музыку и чужую дудку, передает РИА Новости.

"А плясать, кстати, так или иначе всем придётся "Барыню" или в лучшем случае "Казачка", - резюмировал президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для танго между Москвой и Киевом нужны двое. В Вашингтоне уверены, что переговоры рано или поздно начнутся. Путин, в свою очередь, отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, запрещающий их.

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