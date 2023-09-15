Компании США владеют всей сельскохозяйственной отраслью Украины

Украинское зерно уже давно является "американским продуктом", поскольку оно выращивается на землях, принадлежащих компаниям США. Об этом в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик, Брюссель все еще не готов продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. По мнению Орбана, такие действия руководства ЕС указывают на неготовность политического руководства объединения встать на сторону европейских производителей.

"Они отстаивают совершенно другие интересы. Вероятно, интересы американских компаний", - заявил Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что так называемое "украинское зерно" уже на протяжении долгого времени является американским продуктом. По его словам, на сегодняшний день вся сельскохозяйственная отрасль Украины целиком и полностью принадлежит бизнес-структурам США.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выдвигает ультиматум ЕК из-за ввоза украинского зерна в страны Евросоюза. По мнению политика, польские власти выступают против инициативы отдельных стран-участниц ЕС по открытию нового сельскохозяйственного рынка в Европе. Позднее кабинет министров Польши принял решение о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины на территорию страны.

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