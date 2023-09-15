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Путин опроверг отправку в зону СВО добровольцев из Северной Кореи

12:58
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Это лишь слухи

Сообщения о том, что за Россию в ходе спецоперации на Украине воюют северокорейские добровольцы, не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Комментируя соответствующие предположения, Путин подчеркнул, что "это полная чушь", сообщает "Интерфакс".

С Украины и Запада неоднократно звучали обвинения в том, что Северная Корея снабжает Россию вооружениями и людьми для специальной военной операции на Украине. Москва и Пхеньян опровергали эти обвинения как беспочвенные.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия, поэтому подробности Россия и КНДР не раскрывают.

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