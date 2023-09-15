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Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина

13:17
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Бизнесмен погиб в авиакатастрофе

Расследование авиакатастрофы, в которой погиб предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, является непростым. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Чиновник отметил, что это "непростое происшествие", расследование продолжается. Песков не согласился с тем, что расследование идет медленно.

Давать другие комментарии по данному вопросу спикер Кремля отказался, сославшись на продолжающееся расследование, сообщает "Интерфакс".

Бизнес-джет, принадлежавший Пригожину, упал в Тверской области 23 августа. Погибли все 10 человек, находившиеся на борту, включая самого бизнесмена и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина".

Песков рассказал, почему Россия не собирается организовывать международное расследование крушения самолета Пригожина. Чиновник объяснил это тем, что российские следователи в качестве одной из версий рассматривают вариант умышленных действий — "намеренное злодеяние, скажем так".

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На месте крушения самолета
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